Dal bunker di Xi al gas di Putin. I 10 rischi del 2022 per Eurasia Group (Di lunedì 3 gennaio 2022) Più instabili, più insicuri. Chi sperava che il 2022 esaurisse l’onda lunga della pandemia deve ricredersi leggendo i dieci “Top Risks” pubblicati in un rapporto di Eurasia Group, la società di consulenza e analisi del rischio fondata dal politologo americano Ian Bremmer. “Il 2022 renderà ancora più profondo il G-Zero”, si legge in apertura. Cioè aggraverà il vuoto di leadership globale e la tendenza isolazionista delle due superpotenze chiamate a colmarlo, Stati Uniti e Cina. Un vuoto che lascia molte incognite: dalla capacità di governare l’uscita dalla pandemia ai negoziati per evitare uno scontro militare nelle aree calde del mondo, dall’Ucraina a Taiwan. La top tre: Covid, big tech e Usa 2022 In cima alla classifica dei rischi svetta la pandemia declinata nella ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Più instabili, più insicuri. Chi sperava che ilesaurisse l’onda lunga della pandemia deve ricredersi leggendo i dieci “Top Risks” pubblicati in un rapporto di, la società di consulenza e analisi delo fondata dal politologo americano Ian Bremmer. “Ilrenderà ancora più profondo il G-Zero”, si legge in apertura. Cioè aggraverà il vuoto di leadership globale e la tendenza isolazionista delle due superpotenze chiamate a colmarlo, Stati Uniti e Cina. Un vuoto che lascia molte incognite: dalla capacità di governare l’uscita dalla pandemia ai negoziati per evitare uno scontro militare nelle aree calde del mondo, dall’Ucraina a Taiwan. La top tre: Covid, big tech e UsaIn cima alla classifica deisvetta la pandemia declinata nella ...

