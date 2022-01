Conti pubblici | nel 2021 il fabbisogno statale a quota 106 miliardi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il mese di dicembresi è chiuso con undel settorestimato, in via provvisoria, in 3.000 milioni di euro, in miglioramento di circa 500 milioni rispetto a quello del corrispondente mese dello scorso anno (3.468 milioni). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze.Ildel settoredell’annoè pari a circa 106.000 milioni, in miglioramento di circa 52.900 milioni rispetto a quanto registrato nel 2020 (158.901 milioni).Il dato di preconsuntivo risulta inferiore rispetto alle stime contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per il.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.