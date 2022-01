Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021-2022: Frida Karlsson a +5 su Jessie Diggins (Di lunedì 3 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 Karlsson Frida SWE 483 2 Diggins Jessie USA 478 3 DAHLQVIST Maja SWE 464 4 NEPRYAEVA Natalia RUS 403 5 JOHAUG Therese NOR 375 6 LAMPIC Anamarija SLO 374 7 BRENNAN Rosie USA 328 8 WENG Tiril Udnes NOR 307 9 WENG Heidi NOR 296 10 ANDEON Ebba SWE 28224 LAURENT Greta ITA 12642 GANZ Caterina ITA 7370 BROCARD Elisa ITA 16 81 SCARDONI Lucia ITA 11 90 COMARELLA Anna ITA 6 93 DI CENTA Martina ITA 5 101 MONSORNO Nicole ITA 2 Classifica SPRINT DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 DAHLQVIST Maja SWE 457 2 LAMPIC Anamarija SLO 316 3 ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)GENERALEDELSCI DISWE 483 2USA 478 3 DAHLQVIST Maja SWE 464 4 NEPRYAEVA Natalia RUS 403 5 JOHAUG Therese NOR 375 6 LAMPIC Anamarija SLO 374 7 BRENNAN Rosie USA 328 8 WENG Tiril Udnes NOR 307 9 WENG Heidi NOR 296 10 ANDEON Ebba SWE 28224 LAURENT Greta ITA 12642 GANZ Caterina ITA 7370 BROCARD Elisa ITA 16 81 SCARDONI Lucia ITA 11 90 COMARELLA Anna ITA 6 93 DI CENTA Martina ITA 5 101 MONSORNO Nicole ITA 2SPRINT DELSCI DI1 DAHLQVIST Maja SWE 457 2 LAMPIC Anamarija SLO 316 3 ...

