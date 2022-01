Berti “Lollo? Ecco i profili ideali per Baldini nel 4-2-3-1 Lui è speciale perché…”

Advertising

bare_skri : ho salutato il nuovo anno mangiando cioccolatini lindor e bevendo spumante con Orietta Berti come sottofondo musicale, amando tutto ciò -

Ultime Notizie dalla rete : Berti Lollo

Mediagol.it

Dal prossimo 3 gennaio avrà il via il calciomercato invernale. Ci sarà circa un mese a disposizione del Palermo per migliorare in corsa la squadra a disposizione del tecnico Silvio Baldini. Il ds Cast ...Attraverso il suo editoriale su TuttoC.com Nicolo Schira parla sia di mercato ma non solo. Tra le cose che ha scritto anche qualcosa che riguarderebbe il Palermo che ha messo nel mirino Lorenzo Lollo ...