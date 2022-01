Advertising

zazoomblog : Alfredo Catarsini e “Il grano della bonifica lucchese” - #Alfredo #Catarsini #grano #della - globalistIT : - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Rintracciato a Grosseto il dipinto di Alfredo Catarsini che partecipò al Premio Cremona 1940 - ArteMagazine : Rintracciato a Grosseto il dipinto di Alfredo Catarsini che partecipò al Premio Cremona 1940 - HankHC91 : RT @FinestreArte: È stato rintracciato a Grosseto, in una collezione privata, uno dei più importanti dipinti di Alfredo Catarsini: “Il gran… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfredo Catarsini

Non è mai andata perduta, come si credeva, e presto tornerà ad essere visibile al pubblico. 'Il grano della bonifica lucchese', una delle opere più ambite di, è stata ritrovata in Maremma presso l'antiquario grossetano Maurizio Ticci, che lo aveva acquisito per la sua collezione personale dopo la mostra di Palazzo Mediceo di Seravezza in ...... e presto tornerà visibile a tutti 'Il grano della bonifica lucchese' grande dipinto su tela (cm 233 x 300) che il pittore viaregginorealizzò nel 1940 per partecipare alla seconda ...Perse le tracce da dodici anni, l'opera tornerà a essere visibile al pubblico con diverse mostre, che si terranno in Toscana, fra Grosseto, Viareggio e Lucca ...Il grande dipinto di Catarsini tornerà visibile al pubblico dal 3 al 12 gennaio nella galleria Ticci a Grosseto, dal 17 gennaio a Viareggio ...