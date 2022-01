Al Quirinale c’è qualcuno che non vuole Mario Draghi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ugo Zampetti, potente segretario generale della presidenza della Repubblica, nonostante la lunga carriera alla Camera e i 72 anni appena compiuti, punta a restare al Colle: o col bis di Sergio Mattarella o con un suo allievo tipo Pier Ferdinando Casini. Ecco per chi lavora, cosa ha fatto in questi anni e perché non ha mai legato col premier Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ugo Zampetti, potente segretario generale della presidenza della Repubblica, nonostante la lunga carriera alla Camera e i 72 anni appena compiuti, punta a restare al Colle: o col bis di Sergio Mattarella o con un suo allievo tipo Pier Ferdinando Casini. Ecco per chi lavora, cosa ha fatto in questi anni e perché non ha mai legato col premier

