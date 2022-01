Tuanzebe al Napoli: affare fatto (Di domenica 2 gennaio 2022) È del Napoli il primo colpo ufficiale della sessione di calciomercato invernale. La cessione di Manolas all’Olympiacos e l’assenza per oltre un mese di Koulibaly, perché impegnato in Coppa d’Africa, hanno costretto i partenopei ad investire su un altro difensore centrale che risponde al nome di Axel Tuanzebe, classe’ 97, di proprietà del Manchester United ma in prestito all’Aston Villa. Il Napoli ha scelto Tuanzebe? L’ accordo è pressoché totale, manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare lunedì quando saranno espletati gli ultimi dettagli burocratici e l’ ivoriano avrà superato le visite mediche. Il Napoli ha fretta di metterlo già a disposizione di Spalletti da martedì alla ripresa degli allenamenti, per averlo in campo nel big match di giovedì a Torino con la Juventus. Decisivo per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) È delil primo colpo ufficiale della sessione di calciomercato invernale. La cessione di Manolas all’Olympiacos e l’assenza per oltre un mese di Koulibaly, perché impegnato in Coppa d’Africa, hanno costretto i partenopei ad investire su un altro difensore centrale che risponde al nome di Axel, classe’ 97, di proprietà del Manchester United ma in prestito all’Aston Villa. Ilha scelto? L’ accordo è pressoché totale, manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare lunedì quando saranno espletati gli ultimi dettagli burocratici e l’ ivoriano avrà superato le visite mediche. Ilha fretta di metterlo già a disposizione di Spalletti da martedì alla ripresa degli allenamenti, per averlo in campo nel big match di giovedì a Torino con la Juventus. Decisivo per ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - Iollux : Sven Botman è giovane e forte, quindi costa. Non credo possa essere un vero obbiettivo del Napoli, soprattutto se c… - ItzOnlyMaxxx : RT @officialffsnews: Axel Tuanzebe (Manchester United) ?? Napoli. -