Sinner-Purcell oggi, ATP Cup 2022: orario d'inizio, canale tv, programma, streaming

La nuova stagione tennistica si è aperta con l'ATP Cup 2022 ed oggi tocca finalmente all'Italia. La squadra azzurra farà il suo esordio contro l'Australia in una sfida molto importante in ottica qualificazione alle semifinali. Una formazione molto competitiva quella italiana, che può contare su Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. LIVE Sinner-Purcell, Italia-Australia ATP Cup in DIRETTA: cambia l'avversario e si parte in ritardo! Il primo a scendere in campo sarà Jannik Sinner. L'altoatesino avrebbe dovuto affrontare James Duckworth, invece l'avversario è stato sostituito all'ultimo momento dal capitano Lleyton Hewitt, dunque toccherà a Max Purcell. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su SuperTennis.

FiorinoLuca : Jannik #Sinner ???? esordirà contro Max Purcell (e non James Duckworth). L’Italia in ATP Cup sarà trasmessa in diret… - LorenzoAndreol4 : Jannik #Sinner affronterà Max Purcell e non James Duckworth nella prima sfida di #ATPCup tra Italia e Australia -