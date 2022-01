Lazio, Luiz Felipe tra il rinnovo e la partenza a giugno (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono giorni caldi in casa Lazio, tra mercato in entrata, in uscita e rinnovi. Oltre a quello di mister Sarri un altro che che sta a cuore alla dirigenza è senza alcun dubbio quello di Luiz Felipe. I prossimi potrebbero essere i giorni decisivi. Il difensore brasiliano starebbe aspettando l’offerta del club, che dovrebbe arrivare entro il 10 gennaio: attualmente c’è una distanza di circa 500mila euro tra le parti (2 milioni offerti contro i 2,5 richiesti). In questa situazione però è Luiz Felipe ad avere il coltello dalla parte del manico dato che andrà in scadenza a giugno e sarebbe quindi libero di firmare con chiunque a parametro zero già nelle prossime settimane. Su di lui, oltre alla corte delle spagnole Barcellona e Betis, come noto ci sono anche Milan e Inter, con Inzaghi che ... Leggi su footdata (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono giorni caldi in casa, tra mercato in entrata, in uscita e rinnovi. Oltre a quello di mister Sarri un altro che che sta a cuore alla dirigenza è senza alcun dubbio quello di. I prossimi potrebbero essere i giorni decisivi. Il difensore brasiliano starebbe aspettando l’offerta del club, che dovrebbe arrivare entro il 10 gennaio: attualmente c’è una distanza di circa 500mila euro tra le parti (2 milioni offerti contro i 2,5 richiesti). In questa situazione però èad avere il coltello dalla parte del manico dato che andrà in scadenza ae sarebbe quindi libero di firmare con chiunque a parametro zero già nelle prossime settimane. Su di lui, oltre alla corte delle spagnole Barcellona e Betis, come noto ci sono anche Milan e Inter, con Inzaghi che ...

Advertising

Pippoevai : RT @LeastSquares71: La cessione della Salernitana a poco più di 10 mln € danneggia gravemente Lotito, che in 10 anni ha iniettato nel club… - infoitsport : Calciomercato Lazio: problemi per il rinnovo di Luiz Felipe, le ultime notizie - infoitsport : Lazio, Luiz Felipe in scadenza. Su di lui l’interesse di quattro club - LALAZIOMIA : Lazio, quale futuro per Luiz Felipe? Le ultime - Fantacalcio - LALAZIOMIA : Lazio, su Luiz Felipe ci sono Milan e Inter. Ma anche Zenit e Valencia - -