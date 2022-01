Inter-Juve: la Supercoppa si giocherà regolarmente (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Consiglio della Lega Serie A, riunito oggi, ha respinto all’unanimità la proposta di Inter e Juventus di rinviare la partita di Supercoppa italiana a causa dell’attuale peggioramento della situazione Covid. Le due squadre si affronteranno quindi regolarmente mercoledì 12 gennaio a San Siro. Entrambe le compagine vedranno sulla propria panchina un tecnico diverso rispetto a quello a cui devono la disputa del trofeo: infatti i Nerazzurri hanno vinto lo scudetto con Conte, mentre i Bianconeri la Coppa Italia con Pirlo. Leggi su footdata (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Consiglio della Lega Serie A, riunito oggi, ha respinto all’unanimità la proposta dintus di rinviare la partita diitaliana a causa dell’attuale peggioramento della situazione Covid. Le due squadre si affronteranno quindimercoledì 12 gennaio a San Siro. Entrambe le compagine vedranno sulla propria panchina un tecnico diverso rispetto a quello a cui devono la disputa del trofeo: infatti i Nerazzurri hanno vinto lo scudetto con Conte, mentre i Bianconeri la Coppa Italia con Pirlo.

Advertising

forumJuventus : Lukaku: 'Non andrò mai alla Juve. Sono innamorato dell'Inter e spero di tornare' ?? - SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - AlfredoPedulla : #Juve: #Scamacca (c’è l’#Inter per giugno) e #Vlahovic ora inaccessibili. Proposto oggi #Milik che può lasciare #OM… - Cris_C17 : Nessun rinvio per la finale #supercoppaitaliana tra Inter e Juve 12 gennaio a,Milano - infoitsport : UFFICIALE – C'è la decisione sul rinvio della Supercoppa tra Inter e Juve -