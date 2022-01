Gf Vip | Scoppia il Canna-Gate!

(Di domenica 2 gennaio 2022) Esplode il-gate al Grande Fratello Vip. Proprio come accadde qualche anno fa all’Isola dei famosi, anche nel reality di Signorini uno dei Vipponi avrebbe fumato una. La regia avrebbe cercato di censurare il momento in cui alcuni dei concorrenti stavano commentando l’accaduto, ma ormai la frittata era fatta. Ma chi è il concorrente che si sarebbe fatto unaal Gf Vip? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Al Gf Vip esplode il-gate Al Grande Fratello Vip è esploso il ‘-gate’. Proprio così, dopo quello dell’Isola dei Famosi, che aveva visto protagonista Francesco Monte, questa volta a finire nel mirino è Barú, il nipote di Costantino della Gherardesca. Tutto è avvenuto nella notte di Capodanno quando Sophie, chiacchierando con Alessandro in sauna, si è lasciata sfuggire un ...

Dopo l' Isola dei famosi , altri 'stupefacenti' guai a Mediaset : anche al Grande Fratelloun ' canna - gate '. Nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 sarebbe comparsa della droga (leggera). Al centro delle polemiche ci finisce ancora una volta Barù , ...Proprio come è accaduto nella scorsa edizione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, anche quest'anno una coppia si è 'sciolta' proprio durante il tradizionale gioco di Capodanno: il loro primo bacio ...Il GF Vip, per non farsi mancare nulla, ora ha anche un canna-gate, al pari del caso che scoppiò all’Isola dei Famosi. Insomma, c’è un nuovo canna-gate dopo… Leggi ...A quanto pare, infatti, Barú si sarebbe fumato una canna in Casa. Ecco tutti i dettagli riportati da blogtivvu.com:. Barù si sarebbe fatto una canna al GF Vip (in giardino o in sauna). Mentre le ragaz ...