Covid, un milione di positivi. Altre 4 regioni in zona gialla (Di domenica 2 gennaio 2022) Da domani 3 gennaio Altre 4 regioni italiane passeranno alla zona gialla per il rischio Covid. Si tratta di Lazio, Lombardia, Sicilia e Piemonte. In tutto saranno 11 i territori non più in zona bianca. Complessivamente a oggi sono oltre un milione gli italiani positivi al Covid, con la pressione sugli ospedali che continua a crescere. Per il 5 gennaio, inoltre, si attende una nuova stretta. Il Consiglio dei ministri dovrebbe varare l’allargamento dell’obbligo di Super Green Pass a tutti i lavoratori. Per la scuola si fa strada l’ipotesi della Didattica a distanza (Dad) solo per i non vaccinati, quando ci siano 2 positivi in classe. La quarantena e la soglia dei 4 mesi Niente quarantena, ma solo auto-sorveglianza per i ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 gennaio 2022) Da domani 3 gennaioitaliane passeranno allaper il rischio. Si tratta di Lazio, Lombardia, Sicilia e Piemonte. In tutto saranno 11 i territori non più inbianca. Complessivamente a oggi sono oltre ungli italianial, con la pressione sugli ospedali che continua a crescere. Per il 5 gennaio, inoltre, si attende una nuova stretta. Il Consiglio dei ministri dovrebbe varare l’allargamento dell’obbligo di Super Green Pass a tutti i lavoratori. Per la scuola si fa strada l’ipotesi della Didattica a distanza (Dad) solo per i non vaccinati, quando ci siano 2in classe. La quarantena e la soglia dei 4 mesi Niente quarantena, ma solo auto-sorveglianza per i ...

