Chiusura scuole | il Codacons | “Pronte azioni di risarcimento”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sentenza del Tar Campania del 17 novembre scorso che ha dichiarato l’illegittimità delle ordinanze della Regione Campania didelleper il 16 gennaio ed il 27 febbraio 2021 apre la la strada aldei danni per i genitori di alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Lo sostengono ile l’associazione “aperte” Secondo gli avvocati Paola Emblema e Matteo Marchetti dichiarano: “L’isolamento domiciliare in cui sono stati relegati i nostri bambini e ragazzi li ha esposti a danni che si sono aggravati di giorno in giorno, ancora oggi ne vediamo le conseguenze. Siamo uniti e pronti per lerisarcitorie”, concludono i legali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"Ladellea gennaio non può essere una scorciatoia né una scusa. Ancora di più in Campania, dove De Luca, senza alcuna utilità, ha costretto gli studenti a casa più di ogni altra parte d'...Intanto in Campania il governatore Vincenzo De Luca valuta l'ipotesi delladelleelementari in presenza per un mese per procedere con le vaccinazioni e la riapertura in sicurezza.La proposta sostenuta dalle Regioni sulle nuove norme su Dad e quarantena incontra qualche resistenza. E il rientro scolastico è già alle porte ...Ma questa è soltanto una delle azioni legali annunciate nel 2022. Alla luce della sentenza del Tar Campania 7340/21 del 17 novembre, che ha dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti della Regione i ...