Capodanno da incubo, 21 persone bloccate su funivia a 3mila metri (Di domenica 2 gennaio 2022) Si preparavano a festeggiare l’arrivo del 2022 insieme agli amici e alle famiglie, ma hanno trascorso le prime ore dell’anno nuovo aspettando i soccorsi bloccati a quasi tremila metri d’altezza in due cabine della funivia del Sandia Peak sopra Albuquerque, in New Mexico, in mezzo a una tempesta di neve che faceva oscillare la funivia come fosse un’altalena, e con la temperatura scesa sotto i -4.Sono 21 le persone messe in salvo tra la notte e la mattina dell?1 gennaio dal New Mexico Search and Rescue, il servizio di soccorso chiamato dalla polizia statale per i 19 dipendenti del Ten 3, il ristorante che si trova sulla cima del Sandia Peak, e i due addetti all’impianto. Alle 9 del 31 sera, il gruppo del Ten 3 aveva appena finito di lavorare e si stava preparando a tornare ad Albuquerque per festeggiare l’arrivo della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Si preparavano a festeggiare l’arrivo del 2022 insieme agli amici e alle famiglie, ma hanno trascorso le prime ore dell’anno nuovo aspettando i soccorsi bloccati a quasi tremilad’altezza in due cabine delladel Sandia Peak sopra Albuquerque, in New Mexico, in mezzo a una tempesta di neve che faceva oscillare lacome fosse un’altalena, e con la temperatura scesa sotto i -4.Sono 21 lemesse in salvo tra la notte e la mattina dell?1 gennaio dal New Mexico Search and Rescue, il servizio di soccorso chiamato dalla polizia statale per i 19 dipendenti del Ten 3, il ristorante che si trova sulla cima del Sandia Peak, e i due addetti all’impianto. Alle 9 del 31 sera, il gruppo del Ten 3 aveva appena finito di lavorare e si stava preparando a tornare ad Albuquerque per festeggiare l’arrivo della ...

