Buone notizie per Allegri: il calciatore torna in gruppo! (Di domenica 2 gennaio 2022) Ottime notizie per Massimiliano Allegri in vista del match contro il Napoli. Difatti, il tecnico ritrova a disposizione dopo un lungo stop Paulo Dybala. La Joya ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo e si candida per una maglia da titolare nella prossima importante sfida contro i partenopei. Dybala, JuventusÈ un ritorno molto importante per la Juventus che quest'anno sta riscontrando difficoltà in attacco. Invece sia Luca Pellegrini che Kaio Jorge non si sono allenati perché influenzati. Inoltre, la Juventus continua ad essere in apprensione dopo la positività al Covid del capitano Giorgio Chiellini che non sarà della partita.

