Alessandro Basciano si paragona a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi! E’ polemica su Twitter (Di domenica 2 gennaio 2022) Alessandro Basciano paragona la love story con Sophie Codegoni alla relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ecco cosa dichiara il gieffino e la reazione dell’influencer persiana Alessandro Basciano commenta la love story con Sophie Codegoni alla relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nata sotto i riflettori di casa GF Vip. Gli atteggiamenti del gieffino, però, risultano ben lontani da quelli di Pretelli e il paragone solleva non poche polemiche, sia su instagram che su Twitter. L’INTERNVENTO SU Twitter DI UNA FAN Basciano si paragona a Pierpaolo, poi prima bacia Sophie, poi lei va a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022)la love story con Sophie Codegoni alla relazione traSalemi. Ecco cosa dichiara il gieffino e la reazione dell’influencer persianacommenta la love story con Sophie Codegoni alla relazione traSalemi nata sotto i riflettori di casa GF Vip. Gli atteggiamenti del gieffino, però, risultano ben lontani da quelli die il paragone solleva non poche polemiche, sia su instagram che su. L’INTERNVENTO SUDI UNA FANsi, poi prima bacia Sophie, poi lei va a ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - ednadinotte : @SimonaSodano3 @GrandeFratello Grande Fratello Vip, Barù e il canna-gate A far scoppiare inavvertitamente il caso è… - Pao00048690 : RT @Adamada11512344: Ma vi immaginate Alf0nso se dovesse uscire Basciano? Terza coppia su cui marciare fino a marzo distrutta in neanche un… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano ridimensiona l’interesse per Sophie Codegoni: “L’attrazione l’ho avuta, però…” Parla… - blogtivvu : Alessandro Basciano si “paragona” a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi commenta – VIDEO -