Ultimo saluto del Sudafrica a Desmond Tutu (Di sabato 1 gennaio 2022) Tra inni, canti e musica d'organo sono iniziate in grande semplicità, come ha voluto lui stesso, le esequie di Desmond Tutu. Piove all'esterno della chiesa anglicana di St George - Cape Town, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tra inni, canti e musica d'organo sono iniziate in grande semplicità, come ha voluto lui stesso, le esequie di. Piove all'esterno della chiesa anglicana di St George - Cape Town, ...

Advertising

tetebakingcakes : @cmoonimini Dalle un ultimo saluto da parte nostra - BersaniLeda : RT @galatacla: L'OMAGGIO #1gennaio, nella cattedrale di San Giorgio a Città del Capo, dove officiava quando l'apartheid era ancora in vigo… - EureosCriss : RT @sandropascucci_: Ultimo giorno di pubblicazione, un saluto. Contatti in pvt (non qui su twt ovviamente) per chi ha capito e vuole dare… - QLexPipiens : RT @sandropascucci_: Ultimo giorno di pubblicazione, un saluto. Contatti in pvt (non qui su twt ovviamente) per chi ha capito e vuole dare… - solopertrans : L'ultimo saluto di Alberto Sordi. -