Sorianello. Giuseppe De Masi ucciso in un agguato a Soriano Calabro

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 1 gennaio 2022) La Calabria saluta il 2021 con unmortale.De, 39 anni, residente a, piccolo comune della provincia di Vibo Valentia, è statoa colpi di arma da fuoco davanti ad un barbiere aDe, piccolo imprenditore nel settore del movimento terra, in passato era stato coinvolto nell’operazione antidroga “Ghost” condotta dalla squadra mobile di Vibo Valentia. Il trentenne, sposato e padre di due figli, era appena uscito dal salone quando una persona non identificata gli si è avvicinata e gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Vibo Valentia oltre agli agenti del commissariato di polizia ...