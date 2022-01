Proiezioni classifica WTA Camila Giorgi nel 2022 | punti da difendere e dove potrà guadagnare Importante fare bene in Canada

(Di domenica 2 gennaio 2022)lunedì 27 dicembre 2021 era 33ma nel ranking WTA con 1740. L’azzurra scarterà a gennaio190, quindi tra Melbourne I ed Australian Open è chiamata a, per poi mettere fieno in cascina tra febbraio e maggio, quando ci saranno soltanto 110da(20 a febbraio, 60 a marzo e 30 a maggio). A giugno, tra il Roland Garros ed i primi tornei su erba, ida scartare saranno 310, poi periodo più tranquillo a luglio, con 100datra Wimbledon e Losanna, infine ad agosto arriverà il momento più delicato della stagione, con la cambiale canadese da 900della vittoria di Montreal 2021. A settembre agli US ...

OA Sport

Le occasioni per guadagnare posizioni inarriveranno ad ottobre , che porterà con sé appena 135 punti da difendere, infine a novembre l'azzurro non perderà punti , dato l'infortunio patito ...Anche luglio sarà occasione per macinare punti, dato che non ce ne sono da difendere nella parte di stagione su erba, mentre ad agosto , nei tornei nordamericani, ce ne saranno 585 da scartare. A ...Camila Giorgi lunedì 27 dicembre 2021 era 33ma nel ranking WTA con 1740 punti. L'azzurra scarterà a gennaio 2022 190 punti, quindi tra Melbourne I ed Australian Open è chiamata a fare bene, per poi me ...Le occasioni per guadagnare posizioni in classifica arriveranno ad ottobre , che porterà con sé appena 135 punti da difendere, infine a novembre l'azzurro non perderà punti , dato l'infortunio patito ...