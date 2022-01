“Non sono fidanzata”: Soleil fa chiarezza su Carlo e ammette “non mi sento pronta” – VIDEO (Di sabato 1 gennaio 2022) Qualcosa in Soleil Sorge è cambiato negli ultimi tempi sul piano dei sentimenti. Evidentemente quanto accaduto con Alex Belli ha messo alla prova i sentimenti che provava per il ragazzo che l’attende fuori, tale Carlo, al quale si era detta legata. Soleil Sorge fa chiarezza sul suo stato sentimentale L’influencer, tuttavia, si era sempre detta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 gennaio 2022) Qualcosa inSorge è cambiato negli ultimi tempi sul piano dei sentimenti. Evidentemente quanto accaduto con Alex Belli ha messo alla prova i sentimenti che provava per il ragazzo che l’attende fuori, tale, al quale si era detta legata.Sorge fasul suo stato sentimentale L’influencer, tuttavia, si era sempre detta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

