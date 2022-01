No Tav, botti contro il cantiere in Valsusa: bosco in fiamme (Di sabato 1 gennaio 2022) Un gruppo di attivisti No Tav, appartenenti all’ala più oltranzista del movimento, ha sparato la scorsa notte fuochi d’artificio contro il cantiere Tav di Chiomonte, in Valsusa. I fuochi hanno incendiato l’area boschiva circostante e per evitare che le fiamme si propagassero nei boschi le forze dell’ordine poste a presidio dell’area sono dovute intervenire utilizzando un idrante per spegnere l’incendio. La Digos torinese ha individuato 10 componenti del gruppo che verranno denunciati all’autorità giudiziaria per procurato incendio boschivo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Un gruppo di attivisti No Tav, appartenenti all’ala più oltranzista del movimento, ha sparato la scorsa notte fuochi d’artificioilTav di Chiomonte, in. I fuochi hanno incendiato l’area boschiva circostante e per evitare che lesi propagassero nei boschi le forze dell’ordine poste a presidio dell’area sono dovute intervenire utilizzando un idrante per spegnere l’incendio. La Digos torinese ha individuato 10 componenti del gruppo che verranno denunciati all’autorità giudiziaria per procurato incendio boschivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

repubblica : Capodanno, botti contro cantieri Tav: bosco in fiamme. Napoli, 40enne ferito da proiettile vagante. A Taranto un uo… - TorinoNews24 : Piemonte - Capodanno di botti e fuochi artificiali contro cantiere Tav: bosco in fiamme... - salfasanop : I NoTAV come i NoVax, niente cervello, niente solidarietà sociale e gesti criminali. Botti di Capodanno: petardi c… - telodogratis : No Tav, botti contro il cantiere in Valsusa: bosco in fiamme - infoitinterno : Botti di Capodanno: petardi contro i cantieri Tav, bosco in fiamme. A Napoli un uomo colpito da un proiettile vagan… -