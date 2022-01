Napoli, l'augurio di De Laurentiis: "Il 2022 sia un anno di svolta" (Di sabato 1 gennaio 2022) L'augurio di Aurelio De Laurentiis a tutto il mondo del Napoli e non solo. Il presidente del club azzurro ha scritto un messaggio sui social a poche ore dalla mezzanotte, attirando migliaia di like e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 gennaio 2022) L'di Aurelio Dea tutto il mondo dele non solo. Il presidente del club azzurro ha scritto un messaggio sui social a poche ore dalla mezzanotte, attirando migliaia di like e ...

Advertising

CorSport : #Napoli, l’augurio di #DeLaurentiis: “Il #2022 sia un anno di svolta” - sportli26181512 : #Napoli, l’augurio di #DeLaurentiis: “Il 2022 sia un anno di svolta”: Il tweet del presidente azzurro ai tifosi e a… - Lori_Ted : RT @ciroizzo3: Chell’ che nun se fa int’a n’anno, se fa int’a n’ora. Proverbio di buon augurio Statua di pulcinella in vico del Purgat… - Nunzia08857805 : @ADeLaurentiis Un augurio di speranza che vada presto via da Napoli - chilisummer : Grazie Napoli e un augurio a tutti Napoletani per aver dato un segnale alle teste di cazzo del governo. -