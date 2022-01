Messa Capodanno in tv oggi 1 gennaio su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di sabato 1 gennaio 2022) Il programma della Santa Messa di Capodanno su Rai Uno per oggi sabato 1 gennaio con Papa Francesco. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 9:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 9:50 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Il programma della Santadisu Rai Uno persabato 1con Papa Francesco. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 9:50. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 9:50 – SantaSportFace.

