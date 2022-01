L'augurio dell'Arma dei Carabinieri per uno splendido 2022: l'emozionante video (Di sabato 1 gennaio 2022) Un video per augurare a tutti gli italiani un buon 2022 nella speranza di mettersi alle spalle le difficoltà di questi ultimi due anni e guardare al futuro con ottimismo. Un bellissimo video in cui vengono... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 gennaio 2022) Unper augurare a tutti gli italiani un buonnella speranza di mettersi alle spalle le difficoltà di questi ultimi due anni e guardare al futuro con ottimismo. Un bellissimoin cui vengono...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: L’augurio che sento di rivolgervi si fa più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fid… - enpaonlus : Buon Anno a voi che ci seguite e ci incoraggiate! Buon Anno ai piccoli che proteggete e grazie per le buone cause c… - juventusfc : Un augurio speciale da parte dei nostri ragazzi dell'#Under23 ! ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? Buone feste, bianconer… - GazzettaDelSud : L'augurio dell'Arma dei #Carabinieri per uno splendido 2022: l'emozionante video. #Buon2022 #auguri2022… - 101_dalmata : RT @69veleno69: 'Spero con tutto il cuore che in questa nuova avventura ci sarà un nuovo capitolo di un libro e tante iniziative e belle pa… -