India | fuga nella calca in un tempio indù | almeno 12 morti

(Di sabato 1 gennaio 2022)12 persone sono morte in mezzo allain un santuario religioso nel Kashmirno, nelMata Vaishno Devi. Altre 13 sono rimaste ferite. Il bilancio però potrebbe aggravarsi secondo le autorità locali: “La strada che conduce al santuario in cima alla collina era affollata di fedeli che cercavano di arrivarci durante le tradizionali preghiere di Capodanno”, ha spiegato un funzionario all’Agence France-Presse. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del nuovo anno, quando inerano le 2.45 (le 22.15 in Italia), mentre era ancora buio sulla strada che conduceva a Vaishno Devi, uno dei sitipiù venerati del paese. Un testimone ha raccontato all’Afp che il punto in cui si è creata la ressa è dove le persone ...

Mata Vaishno Devi è uno dei santuari indù più frequentati dell'settentrionale e decine di ... aggiungendo che laprecipitosa ha avuto luogo intorno alle 2:45 ora locale (le 22:15 di ieri in ...Gli incidenti sono avvenuti lungo il tragitto che porta al Mata Vaishno Devi, uno dei più venerati santuari indù nel nord del Paese. Secondo alcuni testimoni, sarebbe stato superato il limite di ...Almeno 12 persone sono morte in mezzo alla calca in un santuario religioso nel Kashmir indiano, nel tempio Mata Vaishno Devi. Altre 13 sono rimaste ferite. Il bilancio però potrebbe aggravarsi secondo ...