Il ct della Nigeria: “Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo” (Di sabato 1 gennaio 2022) Importante rivelazione da parte del commissario tecnico della Nigeria, Augustin Eguavoen, che per la prima volta a NFF TV ha parlato di Victor Osimhen e della mancata convocazione per la Coppa d’Africa dell’attaccante del Napoli: “Mi ha detto che dovevo capire che non stava bene e che non voleva partecipare alla Coppa perché non avrebbe potuto dare il 100%. È un peccato che non possa partecipare. Mi ha praticamente supplicato di non chiamarlo e ho capito le sue ragioni. Quando abbiamo parlato era visibilmente deluso. Gli ho dato qualche ora per pensarci, ma non è cambiato niente. Osimhen doveva fare delle valutazioni attente sul proprio infortunio e alla fine abbiamo deciso di non convocarlo e di lasciar perdere”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Importante rivelazione da parte del commissario tecnico, Augustin Eguavoen, che per la prima volta a NFF TV ha parlato di Victormancata convocazione per la Coppa d’Africa dell’attaccante del Napoli: “Mi ha detto che dovevo capire che non stava bene e che non voleva partecipare alla Coppa perché non avrebbe potuto dare il 100%. È un peccato che non possa partecipare. Mi ha praticamentedi non chiamarlo e ho capito le sue ragioni. Quando abbiamo parlato era visibilmente deluso. Gli ho dato qualche ora per pensarci, ma non è cambiato niente.doveva fare delle valutazioni attente sul proprio infortunio e alla fine abbiamo deciso di none di lasciar perdere”. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - Avvenire_Nei : Tornava dalla Messa della vigilia di Natale: ucciso un sacerdote in Nigeria - NCN_it : Il ct della #Nigeria su #Osimhen: ''Mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa'' #Napoli - sportface2016 : Il ct della #Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' - gianmilan76 : RT @serieAnews_com: ?? Osimhen, rivelazione del ct della Nigeria... #osimhen #eguavoen #coppadafrica #nigeria #napoli #sscnapoli #DeLaurent… -

Ultime Notizie dalla rete : della Nigeria Il c.t. della Nigeria: 'Osimhen ha supplicato di non essere convocato' Commenta per primo Augustine Eguavoen , commissario tecnico della Nigeria, intervistato da NFF TV , parla della decisione di Victor Osimhen di rinunciare alla convocazione per la Coppa d'Africa: 'È un peccato che non ci sarà. Ha praticamente supplicato e ho ...

Ct Nigeria: 'Osimhen ha praticamente supplicato di essere escluso, abbiamo provato a parlare per ore' A NFF TV ha parlato Augustine Eguavoen, commissario tecnico della Nigeria, che si è soffermato sulla rinuncia di Osimhen alla Coppa d'Africa. 'È un peccato che non sarà in Coppa d'Africa. Ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo ...

Osimhen, il ct della Nigeria: “Mi ha supplicato di non convocarlo” Corriere dello Sport CT Nigeria: "Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa" Victor Osimhen è rimasto in Nigeria per guarire dal Covid ma quando rientrerà a Napoli non dovrà andare in Camerun per disputare la Coppa d'Africa visto che è stato tolto dalla lista dei convocati. Au ...

Il ct della Nigeria: “Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo” Importante rivelazione da parte del commissario tecnico della Nigeria, Augustin Eguavoen, che per la prima volta a NFF TV ha parlato di Victor Osimhen e della mancata convocazione per la Coppa d’Afric ...

Commenta per primo Augustine Eguavoen , commissario tecnico, intervistato da NFF TV , parladecisione di Victor Osimhen di rinunciare alla convocazione per la Coppa d'Africa: 'È un peccato che non ci sarà. Ha praticamente supplicato e ho ...A NFF TV ha parlato Augustine Eguavoen, commissario tecnico, che si è soffermato sulla rinuncia di Osimhen alla Coppa d'Africa. 'È un peccato che non sarà in Coppa d'Africa. Ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo ...Victor Osimhen è rimasto in Nigeria per guarire dal Covid ma quando rientrerà a Napoli non dovrà andare in Camerun per disputare la Coppa d'Africa visto che è stato tolto dalla lista dei convocati. Au ...Importante rivelazione da parte del commissario tecnico della Nigeria, Augustin Eguavoen, che per la prima volta a NFF TV ha parlato di Victor Osimhen e della mancata convocazione per la Coppa d’Afric ...