Dramma Grande Fratello vip, Lite furiosa, Pugno in faccia a Sophie Codegoni, "Inacettabile". Ecco chi viene cacciato subito (Di sabato 1 gennaio 2022) Alessandro Basciano, dopo qualche bicchiere di troppo bevuto durante i festeggiamenti di Capodanno all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è avventurato in discorsi dimenticabili che hanno già innescato un moto di indignazione sui social. A colloquio con Sophie Codegoni, baciata a più riprese nella nottata, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pronunciato frasi al limite (forse anche superato) del machismo e del maschilismo. Il tutto dopo aver anche tentato un approccio alquanto spinto con Soleil Sorge (strusciamenti e mani sul posteriore dell'italo americana). Il giovane era evidentemente su di giri per l'alcol ingerito durante la festa di capodanno del Grande Fratello vip, ma guai a ritenere ciò una giustificazione. Le sbornie, come è risaputo, dilatano dei tratti ...

