Concerto Capodanno Vienna 2022 in tv | data | orario e streaming

Il 2021 sta per volgere al termine e, di conseguenza, è quasi tempo di dare il benvenuto al nuovo anno. In occasione del Capodanno 2022 a Vienna si terrà l'82^ edizione del Concerto di inizio anno, che prenderà il via a partire dallo ore 11:15 nella sala del Musikverein. In Italia l'evento sarà trasmesso il 1° gennaio 2022 in differita su Rai 2 dalle ore 13:30; lo streaming, invece, sarà affidato alla piattaforma RaiPlay. A dirigere il Concerto sarà il maestro Daniel Barenboim, mentre la regia sarà affidata aMichael Beyer.

