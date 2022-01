Carlos Checa | Correre la Dakar in moto sarebbe una pazzia - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Checa

Motorsport.com - IT

Perè arrivato il momento di affrontare una nuova sfida: il pilota spagnolo ha infatti annunciato alcune settimane fa che prenderà parte all'edizione 2022 della Dakar con un buggy del team MD ...Misano 1982: Franco Uncini, in volo verso l'iride Tra novità e addii Al suo posto, a Borgo Panigale arrivò, a fianco del riconfermato Loris Capirossi che però dovette adattarsi al ...Final de la primera etapa en la que los pilotos comienzan a saborear el ambiente de competición. En un primer día muy corto, en el que se ha completado la etapa prólogo del Rally Dakar 2022, con algo ...Il pilota spagnolo, campione del mondo SBK nel 2011, disputa la maratona off-road con le quattro ruote: “Per correrci in moto, dovrei avere vent'anni in meno e sapermi accontentare” ...