Arezzo, in 500 ad un rave party di Capodanno in un vecchio casolare (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono circa 500 le persone che in queste ore stanno partecipando a un rave party sull'Alpe di Poti, la montagna sopra Arezzo. Provengono da tutta Italia e sono assembrati da ieri sera all'interno di un vecchio casolare vicino all'ex fabbrica di acque minerali Fontemura. I partecipanti si sono riuniti intorno alle 21.00 del 31 dicembre per festeggiare il Capodanno portando casse e attrezzatura per fare musica. Le forze dell'ordine hanno tentato di disperderli e allontanarli. Nella notte sono stati eseguiti anche posti di blocco per fermare il flusso delle auto, ciò ha causato momenti di tensione. A complicare la situazione anche una fitta nebbia. La zona dove si svolge il rave è quasi disabitata, con molti boschi e anche pericolosa da raggiungere a causa di strade ...

