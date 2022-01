“Abbiamo deciso di sposarci”: fiori d’arancio a Uomini e Donne, il 2022 inizia con botto (Di sabato 1 gennaio 2022) Due ex protagonisti di Uomini e Donne over hanno annunciato sui social le loro nozze: ecco tutti i dettagli della vicenda. Lo studio di Uomini e Donne (screenshot youtube)Negli scorsi giorni, due ex protagonisti del trono over hanno annunciato il loro matrimonio sui social. La coppia era fidanzata da circa nove mesi e avrebbe finalmente deciso di ufficializzare il loro amore. Si tratta di Emily Tomasi e Nicola Mazzitelli, che ha pubblicato un post su Instagram rivelando di aver da poco fatto la proposta alla sua metà.”Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì, e mi ha reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo baby. Hai reso un sogno realtà! Che Natale meraviglioso, auguri a tutti voi e vi auguro un po’ di questa felicità!”, ha scritto il cavaliere. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su specialmag (Di sabato 1 gennaio 2022) Due ex protagonisti diover hanno annunciato sui social le loro nozze: ecco tutti i dettagli della vicenda. Lo studio di(screenshot youtube)Negli scorsi giorni, due ex protagonisti del trono over hanno annunciato il loro matrimonio sui social. La coppia era fidanzata da circa nove mesi e avrebbe finalmentedi ufficializzare il loro amore. Si tratta di Emily Tomasi e Nicola Mazzitelli, che ha pubblicato un post su Instagram rivelando di aver da poco fatto la proposta alla sua metà.”Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì, e mi ha reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo baby. Hai reso un sogno realtà! Che Natale meraviglioso, auguri a tutti voi e vi auguro un po’ di questa felicità!”, ha scritto il cavaliere. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

