Advertising

Mediagol : Serie C-C, Catanzaro: quattro positivi al Covid-19 nel gruppo squadra - Czinforma : - Mediagol : Serie C, positivi tra le fila del Catanzaro: oggi tamponi al gruppo squadra - sportface2016 : #Covid Gli ultimi casi comunicati dalle società di #SerieC - Mediagol : Padalino: “La mia sul Girone C, il Catanzaro la delusione. Bari e Avellino…” -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Catanzaro

CatanzaroInforma

Niente più ritorno in campo il 9 gennaio per la Lega Pro: la seconda giornata di campionato che avrebbe dovuto aprire il 2022 è stata infatti posticipata al 2 febbraio.La società farà di tutto per mantenere laC. Calciatori, tecnici e collaboratori sono certo ... nonostante gli avversari si chiamino Bari, Palermo, Avellino, Catania, Messina o. Lo dico ...Il Catanzaro comunica la positività al Covid-19 di quattro elementi del gruppo squadra, che si aggiungono ai quattro in isolamento fiduciario ...CATANZARO – Sale rapidamente la curva dei contagi da Covid 19. In Calabri oggi sono +2031 i nuovi casi positivi al Covid. Il bollettino diramato dalla Regione registra anche 3 decessi, tutti nel reggi ...