Regione Lazio | prorogati i termini dei pacchetti vacanza per persone con disabilità

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 31 dicembre 2021) I cittadini delhanno ancora tempo per partecipare ai soggiorni educativi e riabilitativi destinati acon. Laha infatti deciso di prorogare idi presentazione delle istanze del relativo avviso fino a marzo 2022 a causa del perdurare della situazione emergenziale, legata alla diffusione del Covid-19. I destinatari della misura sonodisabili maggiorenni, residenti nel territorio della, che parteciperanno aiorganizzati dal Terzo Settore; a presentare la domanda possono essere ETS come Imprese sociali, Cooperative sociali, Fondazioni, Associazioni riconosciute e non, Organizzazioni di volontariato, Onlus, facendo attenzione ad essere in ...