Papa Francesco: 'Roma incanta ma non sempre è dignitosa, deve accogliere e non scartare' (Di venerdì 31 dicembre 2021) il monito durante l'omelia dei Vespri: ' è una città meravigliosa, che non finisce di incantare; ma per chi ci vive è anche una città faticosa, purtroppo non sempre dignitosa per i cittadini e per gli ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) il monito durante l'omelia dei Vespri: ' è una città meravigliosa, che non finisce dire; ma per chi ci vive è anche una città faticosa, purtroppo nonper i cittadini e per gli ...

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - alimamaltayeb : I miei auguri di buon Natale agli amici: Papa Francesco, Papa Tawadros, l'Arcivescovo Justin Welby, il Patriarca Ba… - vaticannews_it : #31dicembre Madre di Dio, Madre del mondo: “l’identikit” di #Maria secondo #PapaFrancesco - zazoomblog : Papa Francesco: Roma incanta ma non sempre è dignitosa deve accogliere e non scartare - #Francesco: #incanta… - LaSabri1989 : RT @trash_italiano: Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso sil… -