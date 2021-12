Fingeva di vaccinare i No vax: arrestato un medico in Toscana (Di venerdì 31 dicembre 2021) Attestava l’avvenuta vaccinazione dei No vax senza eseguire davvero la somministrazione del vaccino anti-Covid. È accaduto in Toscana, dove il medico Federico Calvani dichiarava di aver iniettato il farmaco anti-Covid a decine di pazienti che lo raggiungevano da tutta la Regione con lo scopo di ottenere un Green pass. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze, con il coordinamento della procura di Pistoia. Il medico in questo momento si trova agli arresti domiciliari. Le accuse sono di falso, peculato, truffa al Servizio Sanitario nazionale, omissione di atti d’ufficio. Dalle indagini risulta che il medico non percepiva denaro né vantaggi o regali per effettuare le false registrazioni, ma, secondo quanto spiega il procuratore Tommaso Coletta, sembra che agisse così per una convinzione ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Attestava l’avvenuta vaccinazione dei No vax senza eseguire davvero la somministrazione del vaccino anti-Covid. È accaduto in, dove ilFederico Calvani dichiarava di aver iniettato il farmaco anti-Covid a decine di pazienti che lo raggiungevano da tutta la Regione con lo scopo di ottenere un Green pass. L’indagine è stata condotta dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze, con il coordinamento della procura di Pistoia. Ilin questo momento si trova agli arresti domiciliari. Le accuse sono di falso, peculato, truffa al Servizio Sanitario nazionale, omissione di atti d’ufficio. Dalle indagini risulta che ilnon percepiva denaro né vantaggi o regali per effettuare le false registrazioni, ma, secondo quanto spiega il procuratore Tommaso Coletta, sembra che agisse così per una convinzione ...

