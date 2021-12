Conte chiama Allegri: vuole il bianconero ‘scontento’, sul piatto lo scambio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Tottenham propone un’operazione di mercato alla Juve di Allegri: Antonio Conte vuole il bianconero in Premier Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo per la prossima sessione invernale. In vista di gennaio, infatti, si pensa già alle possibili operazioni che i diversi club possono imbastire e portare a termine per trovare innesti importanti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Tottenham propone un’operazione di mercato alla Juve di: Antonioilin Premier Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo per la prossima sessione invernale. In vista di gennaio, infatti, si pensa già alle possibili operazioni che i diversi club possono imbastire e portare a termine per trovare innesti importanti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

