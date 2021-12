Bremer, tra i difensori di questo campionato è primo per intercetti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (nove). Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato è quello con la più alta percentuale di tiri parati (77.9%).Juan Cuadrado È il difensore di questo campionato con più occasioni create (30). Tra i difensori della Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Bremer Tra i difensori di questo campionato è primo per intercetti (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in(nove). Tra i portieri con almeno tre presenze inè quello con la più alta percentuale di tiri parati (77.9%).Juan Cuadrado È il difensore dicon più occasioni create (30). Tra idella Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Tra idiper(60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra icon almeno 700 minuti disputati in ...

