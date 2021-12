Assegno unico figli 2022 al via: come funziona, domanda, esempi di importo (Di venerdì 31 dicembre 2021) A decorrere dal 1° marzo arriva l’Assegno unico figli 2022, che sostituirà la maggior parte delle misure economiche attualmente previste a sostegno delle famiglie con figli a carico. Marzo è il mese della prima erogazione, ma le domande si possono inviare già dal 1° gennaio 2022. E’ stato pubblicato il 30 dicembre, a ridosso della fine dell’anno, in Gazzetta ufficiale il decreto che istituisce il nuovo sussidio >> DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230 << il Consiglio dei ministri aveva approvato lo scorso 18 novembre lo schema di Decreto legislativo che definisce in dettaglio funzionamento, importi e modalità di accesso all’Assegno unico. Il testo è ora approdato in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore. La ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 31 dicembre 2021) A decorrere dal 1° marzo arriva l’, che sostituirà la maggior parte delle misure economiche attualmente previste a sostegno delle famiglie cona carico. Marzo è il mese della prima erogazione, ma le domande si possono inviare già dal 1° gennaio. E’ stato pubblicato il 30 dicembre, a ridosso della fine dell’anno, in Gazzetta ufficiale il decreto che istituisce il nuovo sussidio >> DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230 << il Consiglio dei ministri aveva approvato lo scorso 18 novembre lo schema di Decreto legislativo che definisce in dettagliomento, importi e modalità di accesso all’. Il testo è ora approdato in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore. La ...

