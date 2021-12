Amadeus ci sta pensando davvero, l’ospite è del tutto inaspettato: “Beh ci andrei!” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sanremo è ormai alle porte, mancano pochi mesi e Amadeus ha in serbo un nome pazzesco, che ribalterebbe tutto. E lui sembra d’accordo Amadeus ci pensa davvero: l’ospite più inaspettato (Youtube)Il prossimo Festival di Sanremo è vicinissimo. Al timone ci sarà ancora lui, Amadeus, l’uomo dei record e delle canzoni innovative: con lui, infatti, sono arrivati sul palco dell’Ariston artisti insoliti e vere e proprie scommesse, stravinte. Per la prossima edizione, anche per quanto riguarda gli ospiti Amadeus sembra che abbia un’idea davvero unica: l’ospite sembra pronto a dire sì. Leggi anche >>> “È cornuto”: crisi nera dopo Amici, amore al capolinea Sanremo 2022, l’ospite inatteso è pronto: ... Leggi su specialmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sanremo è ormai alle porte, mancano pochi mesi eha in serbo un nome pazzesco, che ribalterebbe. E lui sembra d’accordoci pensapiù(Youtube)Il prossimo Festival di Sanremo è vicinissimo. Al timone ci sarà ancora lui,, l’uomo dei record e delle canzoni innovative: con lui, infatti, sono arrivati sul palco dell’Ariston artisti insoliti e vere e proprie scommesse, stravinte. Per la prossima edizione, anche per quanto riguarda gli ospitisembra che abbia un’ideaunica:sembra pronto a dire sì. Leggi anche >>> “È cornuto”: crisi nera dopo Amici, amore al capolinea Sanremo 2022,inatteso è pronto: ...

Advertising

hypvos : domani su rai 1 sta solo amadeus davanti al countdown fa tutto lui si mette l'autotune al microfono e va così - rafcar2004 : @AletuttoRC Ps con i suoi repertorio avrebbero fatto 100 serate di Capodanno e invece????? Una faccia nuova di Rai… - AldoMotzo : Mi sembra giusto. Il festival raccoglie il peggio del peggio, ci sta. Se poi si pensa che il 'cervello' delle opera… - ___speedofsound : Secondo me Amadeus tra tre Sanremo di cui due in pandemia e un Capodanno che prima si poi no poi ancora si ma con p… - ehiaguilera : IO IMMAGINO AMADEUS CHE FA STA FACENDO I RITI MAGICI PER FAR SI CHE QUANDO INIZIA SANREMO SIANO TUTTI NEGATIVI -