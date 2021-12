Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company (Di venerdì 31 dicembre 2021) Almawave ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company. La società, fortemente in crescita, è attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical Ai analytics ed è leader nel settore turismo, fintech e location intelligence e l’operazione ha una valorizzazione complessiva pari a 16,5 milioni di euro, fa sapere la società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva. Almawave è impegnata nel settore dell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, The Data Appeal Company è una società con sede a Firenze attiva nello sviluppo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione deldeldi The. La società, fortemente in crescita, è attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical Ai analytics ed è leader nel settore turismo, fintech e location intelligence e l’operazione ha una valorizzazione complessiva pari a 16,5 milioni di euro, fa sapere la società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva.è impegnata nel settore dell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big, Theè una società con sede a Firenze attiva nello sviluppo di ...

Advertising

StraNotizie : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company - italiaserait : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company - fisco24_info : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company: L'ad Valeria Sandei: 'Entusiasta dell'accord… - TV7Benevento : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company... -

Ultime Notizie dalla rete : Almawave acquisisce Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company L'operazione prevede l'acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento in Almawave della partecipazione rappresentativa del 75,76% del ...

Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company Le azioni Almawave oggetto dell'aumento di capitale avranno un prezzo di emissione pari al maggiore tra il valore medio di quotazione per azione nei 30 giorni precedenti l'esercizio della delega da ...

Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company Borsa Italiana Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company (Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha ...

Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company Almawave ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company. La società, fortemente in crescita, è attiva nello svilu ...

L'operazione prevede l'acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento indella partecipazione rappresentativa del 75,76% del ...Le azionioggetto dell'aumento di capitale avranno un prezzo di emissione pari al maggiore tra il valore medio di quotazione per azione nei 30 giorni precedenti l'esercizio della delega da ...(Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha ...Almawave ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company. La società, fortemente in crescita, è attiva nello svilu ...