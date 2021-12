Advertising

DantiNicola : #DesmondTutu ha dedicato tutta la sua vita alla libertà e la dignità degli ultimi del mondo. Un esempio vivente del… - antoniospadaro : L’annuncio di gioia viene dato a pastori sbalorditi. L’uomo spaesato e infreddolito è il primo destinatario del Van… - vaticannews_it : #25dicembre Il Vangelo del giorno di #Natale e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, ci guidano fino alla grot… - KattInForma : Vangelo del giorno: secondo Luca 2,36-40 – audio e commento Papa Francesco - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 30 dicembre 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

... o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloriasuo nome. R.Dalsecondo Luca Lc 2,36 - 40 [Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme ...Parlavabambino a quanti aspettavano la redenzione di GerusalemmeIl presepe napoletano non è solo «una pagina del Vangelo tradotta in dialetto partenopeo», come amava affermare Michele Cuciniello (1823-1889) che, nel 1879, fece dono della ...Solo il vangelo di Matteo li cita, e piuttosto brevemente. Non si sa da dove venissero, ma sappiamo dove sono finiti: a Milano ...