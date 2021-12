Stadio Olimpico intitolato a Rossi | approvazione della Camera

(Di giovedì 30 dicembre 2021) C'è l'per valutare l'intitolazione a, ex Milan, dellodi Roma: ecco tutte le ultime.

AGI - La proposta di intitolare lodi Roma a Paolo Rossi, l'indimenticato centravanti dell'Italia al trionfale Mundial del 1982, per ora non raccoglie consensi unanimi tra i tifosi delle due squadre che giocano nell'...... la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il Governo a valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi, campione del mondo 1982, lodi Roma.Con 387 voti si impegna il Governo a valutare la possibilità di intitolare al campione del mondo scomparso l'impianto romano ...Diverse squadre hanno bloccato la vendita dei biglietti, il super green pass è un problema che riguarda solo il 2% di calciatori non vaccinati ...