Spiderman No way home: si torna in alto (e preparatevi a Dottor Strange) (Di giovedì 30 dicembre 2021) SPIDER MAN NO WAY home AL CINEMA con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Regia di Jon Watts. Produzione USA 2021. Durata: 2 ore e 28 minuti LA TRAMA Peter Parker alias l'Uomo Ragno è nei pasticci. Alla fine del capitolo precedente hanno scoperto la sua identità. Il mondo ora sa che lo studentello "nerd" da tutti giudicato (persino dai compagni di scuola) un ragazzino inoffensivo è il favoloso Superman. Non solo ma gli attribuiscono delitti ovviamente commessi da altri (una oscena campagna denigratoria orchestrata da un network da galera). Come se non bastassero le due tegole di cui sopra, si trova ad affrontare i terribili nemici dei capitoli precedenti: il Goblin, Octopus, l'Uomo di Sabbia, Electro. Meno male che ha qualche altro Super dalla sua (il Dottor Strange, Daredevil). PERCHE' VEDERLO Perchè è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) SPIDER MAN NO WAYAL CINEMA con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Regia di Jon Watts. Produzione USA 2021. Durata: 2 ore e 28 minuti LA TRAMA Peter Parker alias l'Uomo Ragno è nei pasticci. Alla fine del capitolo precedente hanno scoperto la sua identità. Il mondo ora sa che lo studentello "nerd" da tutti giudicato (persino dai compagni di scuola) un ragazzino inoffensivo è il favoloso Superman. Non solo ma gli attribuiscono delitti ovviamente commessi da altri (una oscena campagna denigratoria orchestrata da un network da galera). Come se non bastassero le due tegole di cui sopra, si trova ad affrontare i terribili nemici dei capitoli precedenti: il Goblin, Octopus, l'Uomo di Sabbia, Electro. Meno male che ha qualche altro Super dalla sua (il, Daredevil). PERCHE' VEDERLO Perchè è ...

