Quarantena o isolamento? Booster, due dosi e No vax: ecco le Faq sulle nuove regole (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con quasi 100mila positivi al giorno, ieri il governo è stato praticamente costretto a rivedere le regole sulle quarantene. Come già avvenuto nel settore dei trasporti, con centinaia di corse ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con quasi 100mila positivi al giorno, ieri il governo è stato praticamente costretto a rivedere lequarantene. Come già avvenuto nel settore dei trasporti, con centinaia di corse ...

Advertising

GiovaQuez : Le indicazioni del Cts: niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi.… - GiovaQuez : Nuova ordinanza in Toscana, il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al #COVID19 s… - TgLa7 : #Regioni a Cts, tracciamento saltato, nuove norme quarantena 'Azzerare isolamento per chi ha copertura vaccinale' - canislupus80 : @_D_a_s__ @ilebressa @Iamdavide1 Il problema è che se dici ad una persona. Hai la 3 Dose, quindi se sei stato a con… - andreasarubbi : @gloquenzi @SimoneCosimi Da quanto ho capito io, i positivi (anche se con booster) vanno in isolamento e per loro n… -