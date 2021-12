Advertising

ilfaroonline : Latina, scatta il divieto assoluto dei fuochi d’artificio a Capodanno: l’ordinanza del sindaco - infoitinterno : Latina, Natale con il maltempo: scatta l'allerta gialla della Protezione Civile - infoitinterno : Meteo Latina e Lazio: a Natale con il maltempo. Scatta l’allerta della Protezione Civile - News_24it : LATINA - Natale con il maltempo su Latina e provincia. Previste precipitazioni da isolate a sparse anche a caratter… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina scatta

Il Faro online

Vedi Anche Scuola,l'obbligo vaccinale per docenti e collaboratori scolastici. I presidi ... in Italia, come in Europa, negli Stati Uniti e in America. Ad alimentare il clima negativo che ...... ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che ricorda: 'Da stanottel'... * Asl di: sono 271 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl di Rieti: sono 110 i nuovi ...Aveva continui scatti d'ira che sfogava sulla moglie, quasi ogni giorno. E' stato così che la donna esasperata ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha cercato di allontanarsi da lui.Operazione congiunta tra polizia e carabinieri che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di sette persone a Fondi, in provincia di Latina, trovate in ...