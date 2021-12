“Grande Fratello Vip”: un grave lutto ha colpito uno dei concorrenti. Solidarietà dagli altri inquilini della casa (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Grande Fratello Vip”. Uno dei concorrenti del celebre reality di Canale 5 è stato informato di un lutto grave che ha colpito la sua famiglia. Gli altri inquilini sono solidali Miriana Trevisan è una delle concorrenti più agguerrite della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Entrata fin dalle primissime battute del popolare reality, iniziato lo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Vip”. Uno deidel celebre reality di Canale 5 è stato informato di unche hala sua famiglia. Glisono solidali Miriana Trevisan è una dellepiù agguerritesesta edizione del “Vip”. Entrata fin dalle primissime battute del popolare reality, iniziato lo L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip non va in onda il 31 dicembre 2021: cambio programmazione - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Davide Silvestri avranno un’amara sorpresa: c’entrano Alex Belli e Delia Duran -