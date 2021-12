Doc Nelle Tue Mani, ufficiale: l’attesa è finita, annunciata la data (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente è stata rivelata la data ufficiale di uscita della seconda stagione di Doc nella tua Mani. Ecco quando la vedremo su Rai Uno. Doc Nelle tue ManiDopo il grandissimo successo della prima stagione, la serie tv Doc Nelle tue Mani è pronta a tornare su Rai Uno con nuove ed appassionanti vicende. Il primo capitolo, come in molti sapranno, era stato diviso in due parti a causa del lockdown che aveva costretto la produzione ed il cast a sospendere le riprese sul set. Proprio per questo motivo la prima parte era andata in onda a marzo 2020, mentre la seconda parte è stata trasmessa ad ottobre 2020. Una delle fiction più viste degli ultimi anni, tanto che l’ultima puntata della prima stagione aveva sfiorato i 9 milioni di ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente è stata rivelata ladi uscita della seconda stagione di Doc nella tua. Ecco quando la vedremo su Rai Uno. DoctueDopo il grandissimo successo della prima stagione, la serie tv Doctueè pronta a tornare su Rai Uno con nuove ed appassionanti vicende. Il primo capitolo, come in molti sapranno, era stato diviso in due parti a causa del lockdown che aveva costretto la produzione ed il cast a sospendere le riprese sul set. Proprio per questo motivo la prima parte era anin onda a marzo 2020, mentre la seconda parte è stata trasmessa ad ottobre 2020. Una delle fiction più viste degli ultimi anni, tanto che l’ultima puntata della prima stagione aveva sfiorato i 9 milioni di ...

