Dal rifinanziamento del bond ai rinnovi passando per il mercato: Inter riecco Steven Zhang (Di giovedì 30 dicembre 2021) Steven Zhang pronto a fare ritorno in Italia Sarà un mese di gennaio intenso per l’Inter non solo sul lato sportivo tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma lo sarà anche dal punto di vista societario. Con l’inizio del nuovo anno è atteso in Italia Steven Zhang, ora negli USA, che sarà chiamato a formalizzare alcuni rinnovi e a dare nuova linfa al progetto tecnico come riferito dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “L’arrivo a Milano del presidente, piuttosto, servirà per altri via libera. Primo fra tutti, il rinnovo di Brozovic. L’Inter ha già messo sul piatto 6 milioni più bonus per il croato, probabilmente servirà ancora un passo in avanti e l’ok in questo senso dovrà arrivare dal presidente. Altri sì saranno sbloccati dall’arrivo del ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021)pronto a fare ritorno in Italia Sarà un mese di gennaio intenso per l’non solo sul lato sportivo tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma lo sarà anche dal punto di vista societario. Con l’inizio del nuovo anno è atteso in Italia, ora negli USA, che sarà chiamato a formalizzare alcunie a dare nuova linfa al progetto tecnico come riferito dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “L’arrivo a Milano del presidente, piuttosto, servirà per altri via libera. Primo fra tutti, il rinnovo di Brozovic. L’ha già messo sul piatto 6 milioni più bonus per il croato, probabilmente servirà ancora un passo in avanti e l’ok in questo senso dovrà arrivare dal presidente. Altri sì saranno sbloccati dall’arrivo del ...

Advertising

SiciliaTV : Editoria. Meritocrazia Italia: Occorre rifinanziamento del credito d’imposta sull'acquisto della carta - #SiciliaTv… - Andrea_V_73 : @FrancescoDiCam3 @alevabenecosi ?????? Diciamo che ha rifinanziamento cambiando parecchie cose e criticando il tutto.… - Carla37611766 : ella Barbagia di Seulo per promuovere il patrimonio genetico sardo. Come ogni anno, arriva il rifinanziamento per l… -