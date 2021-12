Covid, nuovo record di contagi a Pozzuoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I contagi per il Covid-19 a Pozzuoli raggiungono una nuova cifra record di 147 persone colpite dal virus nelle ultime 24 ore riscontrate in 1426 tamponi analizzati. Attualmente in città si contano 937 positivi, mentre 7941 è il numero totale delle persone colpite dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Le guarigioni definitive sono 33 nell’ultimo giorno che portano il totale delle persone guarite a 6899. In città non cala la preoccupazione per il crescente numero di contagiati ed è corsa al tampone. Prese d’assalto le farmacie che effettuano ì tamponi. Intanto oltre al potenziamento del centro Covid dell’ospedale civile di località La Schiana è stato aperto un altro centro per i tamponi a Monterusciello nel parcheggio del palazzetto dello ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Iper il-19 araggiungono una nuova cifradi 147 persone colpite dal virus nelle ultime 24 ore riscontrate in 1426 tamponi analizzati. Attualmente in città si contano 937 positivi, mentre 7941 è il numero totale delle persone colpite dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Le guarigioni definitive sono 33 nell’ultimo giorno che portano il totale delle persone guarite a 6899. In città non cala la preoccupazione per il crescente numero diati ed è corsa al tampone. Prese d’assalto le farmacie che effettuano ì tamponi. Intanto oltre al potenziamento del centrodell’ospedale civile di località La Schiana è stato aperto un altro centro per i tamponi a Monterusciello nel parcheggio del palazzetto dello ...

