Calcio Napoli | Osimhen positivo al Covid | sarebbe dovuto tornare in Italia

Leggi su 2anews

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’attaccante delè risultato, asintomatico, al-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in. Ancora guai per Victor. Il, infatti, ha reso noto che il giocatore “è risultato, asintomatico, al-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in, dove domani era prevista una visita